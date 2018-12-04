Савченко увезли в клинику на обследование

Внефракционного нардепа Надежду Савченко 12 апреля увезли из СИЗО в клинику на обследование. Об этом заявила ее сестра Вера Савченко в эфире 112 Украина в четверг, 12 апреля.

"Повезли в клинику СИЗО для ее обследования. Я не думаю, что это перевели, если я правильно понимаю, то на обследование", - сказала она.

При этом сестра парламентария отметила, что Савченко направили на обследование по ее согласию. "Направили на обследование по ее согласию, как мне сообщили работники СИЗО", - добавила Вера Савченко.

В то же время она подчеркнула, что адвокаты не сопровождают Савченко в клинике, а занимаются другими процессами.

Также она рассказала, что сегодня снова будет просить встречи с сестрой, и уже подала заявку на свидание. "Обещали дать после обеда", - отметила Савченко.

Ранее в СБУ заявили, что Савченко не нуждается в госпитализации.

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Источник: korrespondent.net