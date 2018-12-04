Порошенко и Турчинов поздравили работников ракетно-космической отрасли

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в четверг, 12 апреля, поздравили работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником.

Так, глава государства на своей странице в соцсети Facebook написал, что разработки наших инженеров по ракетостроению помогают защищать территориальную целостность и независимость Украины.

"Поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины. О работе наших инженеров по ракетостроению знают во всем мире, а их разработки помогают защищать территориальную целостность и независимость нашей страны", - говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что благодаря идеям и разработкам работников ракетно-космической отрасли "наша страна стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам".

В то же время Александр Турчинов отметил особое место работников ракетно-космической отрасли среди специалистов стратегических наукоемких отраслей страны.

"Вы формируете имидж Украины на мировой арене как технологически развитого государства, которое имеет в своем арсенале очень большой интеллектуальный потенциал", - говорится в поздравлении.

Турчинов добавил, что Украина сохранила свое место в клубе космических государств, которые быстрыми темпами восстанавливают стратегические позиции в ракетостроении.

Он напомнил, что благодаря усилиям ученых и производственников состоялся успешный запуск ракеты-носителя среднего класса Antares-230, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

"Потенциал украинской школы ракетостроения активно используется при решении неотложных вопросов национальной безопасности и обороны Украины. Создаются современные военно-ракетные комплексы, которые способны обеспечить надежную защиту нашего государства", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в ноябре 2017 года с острова Уоллопс в американском штате Вирджиния успешно запустили ракету-носитель среднего класса Antares-230, которая была построена при участии украинских специалистов.

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Источник: korrespondent.net