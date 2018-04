В ЕС готовят бойкот ЧМ-2018 в России - журналист

В Евросоюзе ряд стран намерены объявить дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, ЕС также планирует обсудить продление санкций против России на год вместо полугода.

