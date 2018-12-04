Министр обороны Украины Степан Полторак начал рабочую поездку в отдельные подразделения Вооруженных сил Украины для проверки их боевых возможностей. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 12 апреля.

В частности, Полторак посетит военные части Воздушных сил и Военно-морских сил, которые дислоцируются в Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

"В планах работы - проверка боевых возможностей подразделений ВС и ВМС ВС Украины, которые расположены в указанной местности, обзор объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры, что восстанавливается", - отметил Полторак.

Cмотрите фотогалерею: Полторак проверяет боевые способности подразделений ВСУ

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ВСУ за несколько недель могут разбить подразделения российских войск, находящихся на оккупированных территориях Донбасса.

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Источник: korrespondent.net