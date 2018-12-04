В Мариуполе в результате взрыва пострадал местный житель

В Мариуполе произошел взрыв в результате детонации неизвестного взрывного устройства. Серьезные травмы получил 54-летний житель. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что взрыв прогремел ночью. Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема металла и решил его забрать себе, чтобы потом разобрать. По дороге домой устройство выпало у него из рук и взорвалось от удара о землю.

"В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также остался без правой кисти", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о несчастном случае (ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины).

В полиции отметили, что с начала года это уже седьмой случай в Донецкой области, когда от взрыва калечатся люди. В 2018 году от взрывоопасных устройств пострадало 10 человек, из них трое погибли и семеро ранены.

Напомним, 11 апреля в Луганской области взорвался автомобиль вблизи линии соприкосновения. Тогда погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net