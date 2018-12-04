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12. 04. 2018

В Польше вынесли приговор местному, оскорбившему заробитчан Бандерой

Суд города Ольштын Варминско-Мазурского воеводства вынес приговор гражданину Польши Роберту Д. за неуважительное отношение к двум гражданам Украины в связи с их национальностью. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет Польское радио.

Отмечается, что поляк в октябре 2016 года наклеил стикеры на машину и недалеко от места проживания украинской семейной пары, которая в течение нескольких лет работает и живет в Ольштыне. На одной из записок было перечеркнутое изображение Степана Бандеры, а на второй - надпись "УПА - украинские убийцы", размещенная на фотографии с горящими сельскими домами.

Еще четыре подобные наклейки во время обыска квартиры Роберта Д. нашла полиция, которую вызвали украинцы. По словам прокуратуры, стикеры содержали информацию для подстрекательства к ненависти на национальной почве.

Суд изменил обвинение прокуратуры, решив, что действия подсудимого не имели признаков публичного подстрекательства к ненависти на национальной почве. Зато поляка признали виновным в неуважении украинской семейной пары из-за национальной принадлежности. По мнению суда, обвиняемый, размещая наклейки на авто и недалеко от места проживания пострадавших, оскорбил их публично и нарушил их право на доброе имя.

Роберт Д. получил шесть месяцев ограничения свободы. В течение 24 часов он будет выполнять неоплачиваемые общественно-полезные работы.

Ранее сообщалось, что в магазине Bimex в польском городе Барлинек Западнопоморского воеводства разместили табличку о том, что каждого гражданина Украины на выходе будут проверять.

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Источник: korrespondent.net

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