Порошенко обвинил Россию в руководстве "международным клубом диктаторов"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия руководит "международным клубом" диктаторов, который бросил вызов всему цивилизованному миру. Об этом он заявил в ходе XI Киевского форума по безопасности, сообщает 112 Украина.

"Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократическими ценностям, не уважая даже Божьи заповеди в эти праздничные дни Пасхи. Россия подстрекает, направляет, руководит так называемым "международным клубом диктаторов", который как "клуб сумасшедших самоубийц" решил бросить вызов всему цивилизованному миру", - сказал он.

Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.

"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", - добавил президент.

Порошенко напомнил, что холодная война уже идет и идет достаточно давно.

"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ. Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством об отравлении Сергея Скрипаля.

Ранее Порошенко обсуждал со Штайнмайером санкции против России.

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Источник: korrespondent.net