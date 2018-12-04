Украина выйдет из уставных органов СНГ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициирует прекращение участия Украины в уставных органах СНГ и приостановление некоторых статей дорогова о дружбе с РФ. Об этом он сказал в четверг, 12 апреля, в ходе XI Киевского форума по безопасности, сообщает 112 Украина.

Обращение относительно ограничения участия Украины в СНГ он адресует Кабмину Украины.

"Учитывая то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказ этой структуры, СНГ, осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил Порошенко.

Президент также призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ.

Кроме того, Порошенко заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

В то же время он считает, что договор полностью отменять нельзя.

"Почему нельзя отменять этот договор, а мы только приостанавливаем действие отдельных статей? Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, - я цитирую, "уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, Молдова может выйти из СНГ. Среди причин выхода из СНГ в парламенте страны называлась военная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году и оккупация и аннексия части территории Украины.

Ранее в СНГ сообщали, что Украина официально не покинула Содружество независимых государств, но не платит взносы в организацию.

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Источник: korrespondent.net