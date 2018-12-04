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12. 04. 2018

Литва: Мы должны и дальше помогать Киеву летальным оружием

Украине необходимо помогать летальным вооружением и в дальнейшем. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на 11-м международном форуме по безопасности в Киеве в четверг, 12 апреля.

"Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием не для того, чтобы показать всему миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы должны защищаться. Потому что предоставление летального оружия означает, что мы можем сохранить жизни снайперов, других военных, гражданских", - сказал он.

Сквернялис также отметил, что во время визита в Украину посетил и Донбасс, чтобы лично посмотреть регион, пострадавший от российской агрессии.

Напомним, литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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