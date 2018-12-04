Экс-президент США предостерег Трампа от военной конфронтации с Россией

Бывший президент США Джимми Картер предостерег президента Дональда Трампа от любых военных действий в Сирии или других "горячих точках" и призвал нынешнего американского лидера всеми силами избегать ядерной атаки. Об этом сообщает Голос Америки.

"Я молюсь о том, чтобы наша страна жила в мире, и чтобы Трамп не преувеличивал и не обострял вызовы, исходящие от Северной Кореи, России или Сирии... Я надеюсь, что он осознает так же глубоко, как и я, как и другие президенты, что любой обмен ядерными ударами будет обозначать катастрофу для всего человечества", - заявил Картер.

Бывший президент добавил, что даже не столь масштабная военная атака может стать опасной и вывести ситуацию из-под контроля.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

После президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

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Источник: korrespondent.net