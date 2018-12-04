Война сверхдержав. Чем РФ и США столкнутся в Сирии

Американский президент Дональд Трамп намерен нанести по Сирии ракетный удар в ответ на химическую атаку против мирных жителей. Однако он не знает, когда именно.

В России пригрозили, что собьют американские ракеты и ударят по кораблям ВМС США, с которых бомбили сирийскую территорию.

Такое заявление скорее раззадорило Трампа и он посоветовал Москве приготовиться, поскольку его ракеты "славные, новые и "умные".

После таких заявлений прямое столкновение России и США больше не кажется нереальным сценарием. Эксперты рассказали американскому журналу National Interest, что, если российские войска попадут под удар американцев или их союзников, Москва применит силу в ответ.

Корреспондент.net разбирался, какие силы могут применить США и Россия друг против друга.

Оружие России в Сирии

Если российские войска попадут под удар американцев или их союзников, Москва применит силу в ответ, говорят российские аналитики.

Российские войска способны нанести ответный удар по базам американцев и их союзников не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

Дальнобойное оружие высокой точности, такое как крылатые ракеты Калибр морского и подводного базирования, а также крылатые ракеты Х-101 на борту стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 позволяют Москве нанести удары по американским базам по всему региону.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 / EPA

В феврале этого года Россия сбила израильский истребитель F-16 из зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200 Ангара, который находится на сирийской территории.

Большой вопрос у экспертов вызывает то, станет ли Россия пускать в ход свою более мощную систему С-400, которая уже более года находится в Сирии.

Она обладает высокой поражающей способностью, которая угрожает самым современным самолетам в мире. Во время предыдущих атак Россия иногда ненадолго включала эту систему, однако еще не использовала ее в полной мере.

ЗРК С-400 Триумф / Минобороны России

Россия также может попробовать нейтрализовать эсминцы, применив системы радио-электронной борьбы, чтобы ослепить американские корабли.

Предположительно на авиабазе Хмеймим в Сирии дислоцируется самолет РЭБ Ил-22 Порубщик, способный ставить более мощные помехи радиоэлектронным средствам вероятного противника, а также наземные комплексы РЭБ 1РЛ257 Красуха-4, вертолеты РЭБ, оснащенные станциями активных помех Рычаг-АВМ.

Удары по эсминцам США могут быть нанесены самолетами Су-30СМ, Су-35С, Су-34 и Су-24М, оснащенными противокорабельными ракетами типа Х-31АД и Х-35.

Су-35

Кроме того, в Сирии развернуты противокорабельные комплексы типа Бастион с дальностью стрельбы в 300 километров, однако вряд ли американские эсминцы войдут в зону поражения.

Тем временем, российские военные корабли покинули место постоянной дислокации в сирийском городе Тартус. Вероятно в ожидании ударов.

Спутниковые снимки порта в Тартусе

Оружие США и союзников

По данным журнала National Interest, США для удара по объектам на территории Сирии могут применить крылатые ракеты воздушного и морского базирования, такие как Tomahawk или AGM-86C, истребители пятого поколения F-22 Raptor, стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit.

Военные эксперты отмечают, что вооруженные силы США от конфликта к конфликту никогда не повторяются и действуют всегда изобретательно.

Американский истребитель пятого поколения F-22 / EPA

Однако крылатые ракеты воздушного и морского базирования США сомнений не вызывают, поскольку являются оружием первого удара, предназначенным для вывода из строя первоочередных объектов противника, средств ПВО и системы государственного и военного управления.

Крылатые ракеты могут быть запущены с эсминцев и крейсеров с управляемым ракетным оружием ВМС США, многоцелевых атомных подводных лодок, тактических истребителей F-15, F-16, F-22, F/А-18, стратегических бомбардировщиков В-1В, В-2А, В-52.

Америка также располагает большим числом реактивных истребителей в Катаре и на авианосцах в Персидском заливе, которые дислоцированы здесь для бомбардировок ИГИЛ.

Американский стратеический бомбардировщик B-2 Spirit / EPA

В ударах по Сирии также планируют принять участие Британия и Франция. Вооруженные крылатыми ракетами ударные подводные лодки королевских ВМС накануне начали выдвижение в район для нанесения удара по Сирии.

Эскадренный миноносец типа 45 также находится в Средиземном море в очередном походе, но может получить приказ на участие в боевых действиях. Эсминец Duncan оснащен системой ПВО, способной сбивать атакующие российские ракеты. К боевым действиям также готовы высокоскоростные истребители королевских ВВС, базирующиеся на Кипре.

В этом регионе у Великобритании есть реактивные самолеты Tornado, известные своей способностью совершать низкие облеты и наносить точные бомбовые удары, а также истребители Typhoon, вооруженные управляемыми авиабомбами Paveway lV. Кроме того в арсенале имеются дроны Reaper, оснащенные ракетами Hellfire.

Французские самолеты могут ударить по сирийским объектам после взлета с аэродромов во Франции.

Тем временем ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman отправилась в Средиземное море для развертывания на Ближнем Востоке и все лиже подходит к берегам Сирии. Путь займет около недели.

В Средиземном море уже находятся американские эсминцы Porter, участвовавший в прошлогодней операции, и Donald Cook. Каждый из них оснащен, пишет The New York Times, примерно 24 ракетами Tomahawk.

Именно этими крылатыми ракетами 7 апреля прошлого года эсминцы Porter и Ross нанесли удар по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс после того, как Трамп обвинил сирийское правительство в химической атаке в провинции Идлиб.

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Потенциальные сирийские мишени

По данным New York Times, в Белом доме хотят провести более масштабную операцию, чем в прошлом году, когда США ударили по сирийской авиабазе 59 крылатыми ракетами Tomahawk. Это было первое известное применение американцами военной силы против правительства Сирии.

США обновили список потенциальных военных и правительственных целей в Сирии, пишет NYT. Речь идет как об ангарах и складах, так и о командных пунктах.

По мнению частной разведывательной компании Stratfor, называемой "теневым ЦРУ, целями операцию могут стать аэродромы в Думайре, Мардж Рухаиле и Меззе в окрестностях Дамаска, а также ряд объектов, предположительно важных для сирийской химической программы.

Какова вероятность войны

На Совбезе ООН постпред России Василий Небензя предостерег страны Запада от военной агрессии против России в Сирии: "Не дай Бог, пострадают российские военные".

Западные издания называют риск военного столкновения с Россией одним из главным сдерживающих факторов при планировании американской операции - хотя, как отмечает Stratfor, масштаб ответа РФ в случае гибели россиян зависит от того, будут это военнослужащие или наемники.

National Interest отмечает, что мир может оказаться перед лицом крупнейшего столкновения сверхдержав со времен Карибского кризиса. Итогом его может стать либо беспрецедентная катастрофа - если между Россией и США разразится открытая война - либо бесценный опыт по предотвращению подобных кризисов в будущем.

Сложность ведения войны с другой ядерной державой заключается в том, что подобные конфликты неизбежно обостряются и выходят из-под контроля, считают эксперты. Маловероятно, что конфликт между Россией и США станет исключением.

"Скорее всего, он также выйдет из-под контроля", - считает Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

Трамп не говорит, когда ударит по Сирии / EPA

Очередной виток противостояния России и США из-за якобы примененного в Сирии химоружия предельно накалил отношения между странами, констатируют политики и эксперты, пишет РБК.

"Отношения двух стран не просто в самом худшем состоянии, как констатировал Трамп: они подошли к наиболее опасной точке. Во многом это логичное следствие той спирали конфронтации, которая закручивалась последние два года и приобрела наиболее гротескные формы в последние несколько месяцев", - говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков.

Риторика Трампа столь же непоследовательна, как и безрассудна, при этом сообщения Трампа в Twitter в большей степени направлены на его электорат, отмечает в разговоре с РБК эксперт лондонского института Chatham House Джеймс Шерр.

Отношения США и России действительно находятся на очень низком уровне сейчас, но они не хуже, чем во время холодной войны: сама ситуация холодной конфронтации в прошлом отличается от нынешней, отмечает научный сотрудник Центра военно- морского анализа и Института Кеннана Джеффри Эдмондс.

Холодная война являлась в значительной степени идеологически обусловленным конфликтом между двумя державами, подчеркивает Эдмондс. По его мнению, нынешний конфликт не только не имеет никакого отношения к идеологии, но и не ограничен участием в нем лишь двух держав.



"То, что мы имеем сегодня, - это отношения нарастающего раздора и антагонизма. Холодная война была хуже с точки зрения антагонизма, но нынешняя ситуация, возможно, более опасна, так как может привести к конфликту", - отмечает Шерр.

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Источник: korrespondent.net