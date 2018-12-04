Савченко вернули в СИЗО

Народного депутата Надежду Савченко после обследования в больнице вернули обратно в изолятор временного содержания. Об этом со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины сообщает в четверг, 12 апреля, Укринформ.

В частности, в СБУ подтвердили, что Савченко 12 апреля возили в больницу по ее просьбе.

"Действительно, Савченко возили в больницу. Ее обследовали и вернули в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-центре.

При этом в ведомстве уточнили, что есть некоторые обследования, которые нельзя сделать в условиях СИЗО.

Напомним, 23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога. 24 марта нардеп объявила голодовку.

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Источник: korrespondent.net