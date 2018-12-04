12 апреля 2018, четверг, 16:03
+12°C
Завтра +16°C
+12°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,53
12. 04. 2018

В Черновцах провели массовую зарядку

В центре Черновцов провели массовую зарядку ко Всемирному дню здоровья. Об этом говорится в сюжете ТСН от четверга, 12 апреля.

В мероприятии приняли участие более 400 человек - патрульные, студенты, лицеисты и работники Красного креста.

Массовую зарядку уже традиционно организовывают спортсмены Буковинского медуниверситета.

Ранее сообщалось, что украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.