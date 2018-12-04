В Черновцах провели массовую зарядку

В центре Черновцов провели массовую зарядку ко Всемирному дню здоровья. Об этом говорится в сюжете ТСН от четверга, 12 апреля.

В мероприятии приняли участие более 400 человек - патрульные, студенты, лицеисты и работники Красного креста.

Массовую зарядку уже традиционно организовывают спортсмены Буковинского медуниверситета.

Ранее сообщалось, что украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых.

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Источник: korrespondent.net