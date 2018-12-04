12 апреля 2018, четверг, 17:46
+12°C
Завтра +16°C
+12°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,53
12. 04. 2018

Британия созвала спецзаседание ОЗХО по отравлению Скрипаля

Великобритания призвала провести заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором должны быть обсуждены дальнейшие шаги по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении главы МИД Британии Бориса Джонсона, опубликованной на сайте Форин-офиса.

"Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду (18 апреля), чтобы обсудить дальнейшие шаги. Кремль должен дать ответы", - говорится в сообщении.

По мнению Джонсона, Британия должна отстаивать порядок, основанный на правилах, который "удерживает нас всех в безопасности".

"Использование такого оружия никогда не может быть оправдано и должно быть закончено", - заявил он.

Также глава британского МИД в очередной раз сказал, что нет никаких сомнений в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, у которой, по его словам, для этого есть "мотивы и необходимые средства".

Напомним, 12 апреля ОЗХО опубликовала отчет и подтвердила, что при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок, однако организация не установила происхождение этого яда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.