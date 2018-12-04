Путин рассказал о сроках испытания новой сверхракеты

Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через десять лет. Такое заявление в четверг, 12 апреля, сделал Владимир Путин, пишут РИА Новости.

По его словам, для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.

"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин.

К слову, на создание эскиза ракеты выделено 1,6 миллиарда рублей, его планируют создать до конца октября 2019 года.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

Ранее Путин заявлял, что РФ примет на вооружение новые ядерные ракеты, которые могут обойти американскую противоракетную оборону. На это бурно отреагировали соцсети.

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Источник: korrespondent.net