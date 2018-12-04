Химатака в Сирии: Франция и Германия назвали очевидной вину Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает агентство AFP.

В связи с этим Макрон подчеркнул, что силовой ответ на это пойдет, когда будет решено, что "время пришло".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась с мнением французского лидера об ответственности сирийских правительственных сил за химические атаки против представителей оппозиции.

По ее словам, то, что Сирия, несмотря на заверения, так и не уничтожила свой химический арсенал, является "очевидным".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия может произойти скоро или не так скоро.

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Источник: korrespondent.net