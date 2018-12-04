12 апреля 2018, четверг, 17:46
+12°C
Завтра +16°C
+12°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,53
12. 04. 2018

Химатака в Сирии: Франция и Германия назвали очевидной вину Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает агентство AFP.

В связи с этим Макрон подчеркнул, что силовой ответ на это пойдет, когда будет решено, что "время пришло".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась с мнением французского лидера об ответственности сирийских правительственных сил за химические атаки против представителей оппозиции.

По ее словам, то, что Сирия, несмотря на заверения, так и не уничтожила свой химический арсенал, является "очевидным".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия может произойти скоро или не так скоро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.