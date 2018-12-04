Порошенко заявил о новых санкциях против РФ

Украина в ближайшее время планирует ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, учитывая американские санкции из-за вмешательства РФ в выборы. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил президент Петр Порошенко в выступлении на Киевском форуме по безопасности, сообщает Европейская правда.

Порошенко поддержал экономические ограничения и решение о замораживании счетов окружения Путина, недавно принятое Вашингтоном. Он отметил, что Украина планирует принять аналогичное решение.

"Я обратился в соответствующие ведомства, для подготовки предложений. Чтобы СНБО подготовил необходимый пакет ограничительных мер против России", - заявил Порошенко.

Президент в то же время считает, что пока попытки России изменить результаты выборов не имели успеха.

"Несмотря на попытки в России вмешаться в выборы, пример Нидерландов, Франции, Германии показывает, что избиратели поддерживают европейские ценности", - заявил он.

Накануне в США заявили, что готовят новые санкции против России.

Ранее Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ.

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Источник: korrespondent.net