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12. 04. 2018

Германия не будет участвовать в операции в Сирии - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие войска не будут участвовать в возможной сирийской операции. Об этом сообщает в четверг, 12 апреля, издание Die Welt.

В частности, Меркель отметила, что Германия "делает все, чтобы показать, что применение химического оружия неприемлемо".

Канцлер 10 апреля назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийском городе Дума. Тогда же Меркель подчеркнула, что Берлин "решительно осуждает применение" химического оружия.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что примет решение об авиаударе по правительственным сирийским объектам в том случае, если будут собраны доказательства применения химоружия в Думе.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия признали очевидной вину режима Башара Асада в химической атаке в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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