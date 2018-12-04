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12. 04. 2018

В Греции разбился истребитель

В Греции разбился истребитель Mirage 2000-5, в результате крушения погиб пилот. Об жэтом в четверг, 12 апреля, сообщает министр обороны Греции Панос Камменос в Twitter.

Он сообщил, что истребитель ВВС разбился в Эгейском море у острова Скирос.

"Греческий пилот среди героев пантеона. Он погиб ради веры и воевал за защиту нашего национального суверенитета и территориальной целостности. Родина скорбит", - написал он.

По данным греческих ВВС, самолет упал в девяти милях к северо-востоку от острова в районе центрального Эгейского моря.

Ένας Έλληνας πιλότος στο πάνθεον των Ηρώων. Έπεσε υπέρ πίστεως και Πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και σε όλα τα στελέχη της ΠΑ

— Panos Kammenos (@PanosKammenos) 12 апреля 2018 г.

Греческие СМИ сообщают, что самолет был одним из двух греческих истребителей, которые сегодня поднялись для перехвата турецких истребителей в Эгейском регионе, которые якобы вторглись в воздушное пространство Греции.

В то же время СМИ отмечают, что нет данных о том, что самолет мог разбиться в результате боевых действий с турецким самолетом.

Вооруженные силы Турции уже заявили, что их истребителей не было рядом с местом аварии в то время, сообщает турецкое издание Milliyet.

Как сообщалось, в Роcсии разбился учебный самолет. Причиной падения самолета мог стать отказ двигателя. 

Ранее в США подняли в воздух самолет "судного дня".

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Источник: korrespondent.net

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