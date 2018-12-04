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12. 04. 2018

В Виннице в школе распылили газ: эвакуированы 500 человек

В Виннице учащийся в школе №9 распылил газ, эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 12 апреля.

Отмечается, что сегодня после обеда правоохранители получили информацию о распылении газа раздражающего действия в школе по улице Брацлавской.

На место происшествия прибыли правоохранители и эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.

Предварительно известно о госпитализации одного ученика, еще пятерым медики оказали помощь на месте.

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом", – отметили в полиции.

Ранее в школе №9 Ужгорода произошел выброс газа из котельной. Тогда пострадали 11 детей, остальных экстренно эвакуировали детей.

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Источник: korrespondent.net

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