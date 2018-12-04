В Украину прибыла заместитель генсека НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер находится с визитом в Украине. По данным штаб-квартиры Альянса, визит продлится 12-13 апреля, передает Укринформ.
Ожидается, что в Киеве заместитель генсека НАТО встретится с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, главой МИД Павлом Климкиным, руководителем Минобразования Лилией Гриневич, заместителем министра обороны Анатолием Петренко и другими официальными лицами.
Предполагается, что в пятницу, 13 апреля, заместитель председателя Альянса выступит на Киевском форуме.
Также в украинской столице запланирована встреча Гетемюллер с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.
Ранее сообщалось, что прифронтовую Авдеевку (Донецкая область) посетил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
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Источник: korrespondent.net
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