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12. 04. 2018

В Аргентине полицейские обвинили мышей в пропаже полтонны наркотиков

На полицейском складе в аргентинском городе Пилар исчезло 540 кг марихуаны. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает Медуза.

Когда пропажа наркотика, хранившегося на складе около двух лет, была обнаружена, сотрудники полиции заявили, что марихуану съели мыши.

Тем временем, эксперты из университета Буэнос-Айреса в этом усомнились, указав, в частности, что мыши вряд ли могли счесть марихуану съедобной и не смогли бы выжить, если бы все-таки съели такое количество наркотика.

В итоге восемь полицейских были отстранены от работы. В начале мая они должны предстать перед судом, который решит, стала ли пропажа марихуаны "результатом умысла или небрежности".

Всего на складе хранилось шесть тонн марихуаны. Пропажу наркотика заметил новый комиссар полиции - теперь в числе подозреваемых его предшественник.

Ранее в Харькове задержали полицейских, которые сбывали наркотики.

Как сообщалось, в Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции с такси.

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Источник: korrespondent.net

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