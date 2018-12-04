Румыния не будет блокировать диалог Украина-НАТО

Правительство Румынии не будет блокировать диалог на уровне Украина-НАТО из-за спора вокруг украинской реформы образования. Такое заявление сделал госсекретарь МИД Румынии Дануцу Себастиан Некулаеску на XI Киевском форуме по безопасности, пишет Европейская правда в четверг, 12 апреля.

Так, Некулаеску заявил о поддержке реформ в Украине во всех возможных форматах.

"В частности, что касается вопроса прав меньшинств - это также часть необходимых изменений", - заявил он.

По его словам, то, что румынское меньшинство в Украине и украинское правительство еще не пришли к согласию относительно языка образования, не является основанием блокировать развитие отношений Украины с международными структурами.

"Румыния готова продолжать дискуссии во всех форматах - в НАТО, в ЕС и в двустороннем формате", - сказал госсекретарь.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Этот документ, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине станет целиком украиноязычным.

В ответ на это парламент Румынии принял резолюцию с критикой украинской реформы образования.

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Источник: korrespondent.net