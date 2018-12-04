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12. 04. 2018

Суд запретил посещать Крым капитану Норда

Херсонский городской суд отпустил под личное обязательство капитана задержанного в Азовском море российского рыболовного судна Норд Владимира Горбенко и запретил ему посещать аннексированный Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

Отмечено, что 11 апреля судом было рассмотрено ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении капитана судна.

Горбенко подозревается в незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

"Постановлением суда ходатайство было удовлетворено частично - применено в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства. В то же время на данное лицо возложены обязанности являться по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд и не посещать территорию полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что капитан задержанного украинскими пограничниками судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net

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