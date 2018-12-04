В АП отказались назвать стоимость отдыха Порошенко на Мальдивах

Администрация президента отказалась уточнить сумму, израсходованную президентом Петром Порошенко на отдых на Мальдивах в январе. Об этом в четверг, 12 апреля, пишут Українські новини со ссылкой на ответ пресс-службы администрации президента.

Так, в обнародованной в Едином государственном реестре декларации Порошенко за 2017 год не указаны расходы именно на отдых.

Всего глава государства задекларировал 21,2 млн гривен расходов, из них 2 млн 736 тысяч гривен - на туристические услуги, около 7 млн 550 тысяч гривен - на услуги транспорта, а 5 млн 473 тысяч гривен - на проживание.

При этом в декларации указано, что все расходы произведены в Украине.

Также отмечается, что перед тем, как была обнародована электронная декларация президента, его пресс-служба сообщила, что он задекларировал расходы на отдых. Но конкретная сумма указана не была.

В пресс-службе отметили, что сумма, которая была потрачена на отдых Порошенко, в два раза меньше фигурировавшей в СМИ (журналисты оценили в 0,5 млн долларов, или 14 млн гривен).

"Президент задекларировал расходы за предыдущий год, в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых. Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифр, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - говорится в ответе пресс-службы.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко в январе посетил с частной поездкой Мальдивские острова. В пресс-службе главы государства заявили, что поездку он организовал за собственный счет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net