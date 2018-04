После отчета ОЗХО Великобритания созывает Совбез ООН

Британия инициирует новое заседание Совбеза ООН после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия относительно отравления в Солсбери. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.

"Великобритания созвала заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении в Twitter.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl