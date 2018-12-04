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12. 04. 2018

После отчета ОЗХО Великобритания созывает Совбез ООН

Британия инициирует новое заседание Совбеза ООН после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия относительно отравления в Солсбери. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.

"Великобритания созвала заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении в Twitter.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl

— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) 12 апреля 2018 г.

Также Великобритания созвала спецзаседание ОЗХО по отравлению Скрипаля.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери. Российский экс-разведчик, его дочь и английский полицейский были отравлены веществом Новичок, как ранее сообщала Великобритания, говорится в докладе.

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Источник: korrespondent.net

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