В Донецкой области в школе нашли гранату

На территории школы села Кондратовка в Донецкой области обнаружили гранату. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается в сообщении, гранату случайно обнаружила уборщица.

Полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения и оцепили территорию школы.

Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не обнаружено.

Позже было установлено, что у найденной гранаты не было заряда.

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Как сообщалось, в Донецкой области от взрыва гранаты в доме погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке Луганской области возле многоэтажки по пр. Гвардейский 54-летний мужчина подорвал себя гранатой РГД-5.

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Источник: korrespondent.net