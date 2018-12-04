Италия исключила участие в боевых действиях в Сирии

Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии. Об этом со ссылкой на сообщение компании премьер-министра страны сообщает Reuters.

Отмечено, что глава правительства Паоло Джентилони в четверг, 12 апреля, пообщался с несколькими зарубежными коллегами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается, после этого он заявил, что Италия не будет воевать в Сирии, но предоставит партнерам логистическую помощь.

Напомним, ранее Меркель заявила, что Германия считает использование химического оружия неприемлемым, но участвовать в военных действиях в Сирии не будет. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что примет решение об участии в боевых действиях, когда будут собраны доказательства применения в сирийской Думе химического оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net