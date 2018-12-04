В России опрокинулся автобус с 40 детьми, есть жертвы

В России автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2109 на дороге А-107 в Подмосковье, в результате чего пострадали несколько детей, а водитель легковушки погиб. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает РБК.

Отмечено, что в автобусе на момент аварии находилось 40 детей и 17 взрослых. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся.

По данным российских СМИ, в результате столкновения на трассе под Москвой пострадали 15 детей, водитель легкового автомобиля погиб.

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В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что в ДТП с участием автобуса пострадали семь детей.

"Они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на встречную полосу", - рассказала она.

Российские спасатели позже уточнили, что авария произошла на 61-м км трассы А-107 близ населенного пункта Царев. Столкновение, по информации местного управления МВД, было лобовым.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Другие детали и причины происшествия выясняются. Число пострадавших также уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный автобус сорвался с обрыва, в результате чего погибли, по меньшей мере, 30 человек.

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Источник: korrespondent.net