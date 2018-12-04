В России угрожают ответными мерами из-за экипажа Норда

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна Норд из Крыма и угрожают ответными мерами. Об этом в четверг, 12 апреля, на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Киев уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в качестве заложников экипаж российского судна Норд.

"Просто зашкаливающий цинизм украинских властей в очередной раз демонстрирует четко характер и все двуличие киевского руководства, которое требуя на каждом шагу и заявляя о приверженности демократии и верховенству права, на деле просто измывается над простыми людьми. Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым. Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества", - заявила Захарова.

Она также отметила, что Россия может применить ответные меры.

"До тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер", - сказала она.

Ранее сообщалось, что капитан задержанного украинскими пограничниками судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен. Также суд запретил ему посещать Крым.

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Источник: korrespondent.net