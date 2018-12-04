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12. 04. 2018

Украина договорилась о безвизе еще с двумя странами

МИД Украины договорилось о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки – Уругваем и Перу. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает Европейская правда со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

Дипломат начал турне по странам Латинской Америки. Во время встреч в Монтевидео (Уругвай) была достигнута договоренность о подписании соглашения о безвизовом режиме между Уругваем и Украиной. Формально данный документ еще не подписан, но договоренность к нему согласована с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, отметил Погорельцев.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения, Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - пояснил он.

Сергей Погорельцев также сообщил, что в ближайшее время будет формализована договоренность о соглашении по безвизу с Перу. По словам дипломата, этот документ расширит перечень категорий граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Перу. Сейчас эта страна в одностороннем порядке позволяет безвизовый въезд украинцам, путешествующим с целью туризма, но не имеет такого разрешения для других категорий, в частности бизнес-путешественников.

Как сообщалось, что в ближайшее время Украина и Македония подпишут безвиз. Ранее Оман упростил получение виз для украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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