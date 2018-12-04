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12. 04. 2018

В РФ соцсетям грозит 50 млн штрафа за фейковые новости

В России Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе в 50 млн руб. для соцсетей за отказ удалять недостоверную информацию. Об этом следует из размещенных в системе обеспечения законодательного процесса данных.

В частности, указано, что владельцам соцсетей, суточная аудитория которых превышает 100 тыс. человек, предлагается ограничивать доступ к информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную и иную ненависть, которая пропагандирует войну и другие подобные сведения по заявлению пользователя.

Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя, говорится в законопроекте, то ресурс может быть оштрафован.

Также в случае принятия законопроекта зарубежные соцсети будут обязаны создать на территории страны свои представительства и устанавливать специальную программу по просьбе Роскомнадзора, регистрирующую число пользователей, и идентифицировать их через номера мобильных телефонов.

Законопроект был внесен депутатами от Единой России Сергеем Боярским и Андреем Альшевских в начале апреля. Он содержит более жесткие, чем в подобной инициативе от июля 2017 года, наказания. Внесение модифицированного законопроекта мотивировалось ситуацией вокруг информации о погибших в ТЦ в Кемерово в конце марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала 1,21 миллиона аккаунтов в течение 2015-2017 годов за пропаганду терроризма.

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Источник: korrespondent.net

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