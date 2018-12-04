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12. 04. 2018

Антикоррупционное агентство внесло предписание Авакову

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Соответствующее решение НАПК приняло на заседании в четверг, 12 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что Нацагентство внесло предписание Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Жемчужина Прикарпатья Петра Иванишина. К тому же, НАПК внесло предписание председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу в отношении его заместителя Виталия Кучевского.

"Иванишин и Кучевский нарушили требования закона О предотвращении коррупции в части по предотвращению конфликта интересов из-за наличия корпоративных прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, будучи должностными лицами юридических лиц публичного права, Иванишин и Кучевский не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам после назначения на должность.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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Источник: korrespondent.net

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