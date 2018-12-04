12 апреля 2018, четверг, 22:53
+11°C
Завтра +16°C
+11°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,53
12. 04. 2018

В Барселоне грузовик въехал в толпу людей

В Барселоне грузовик наехал на пешеходов на улице, в результате чего пострадали, по меньшей мере, семь человек. Об этом сообщает издание EuropaPress.

Отмечено, что инцидент произошел в четверг, 12 апреля, около 17:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) на перекрестке улиц Араго и Ургеллом.

Как сообщается, у грузовика отказали тормоза.

"Сбив пешеходов, транспортное средство врезалось в дерево. Пять пешеходов, водитель грузовика и мотоциклист получили легкие травмы", - говорится в сообщении.

L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P

— JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 квітня 2018 р.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.