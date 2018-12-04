В Барселоне грузовик въехал в толпу людей

В Барселоне грузовик наехал на пешеходов на улице, в результате чего пострадали, по меньшей мере, семь человек. Об этом сообщает издание EuropaPress.

Отмечено, что инцидент произошел в четверг, 12 апреля, около 17:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) на перекрестке улиц Араго и Ургеллом.

Как сообщается, у грузовика отказали тормоза.

"Сбив пешеходов, транспортное средство врезалось в дерево. Пять пешеходов, водитель грузовика и мотоциклист получили легкие травмы", - говорится в сообщении.

L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P — JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 квітня 2018 р.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей.

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Источник: korrespondent.net