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12. 04. 2018

В США завили о сотнях убитых россиян в Сирии в бою с американцами

В Сирии в боевом столкновении с американскими военными недавно были убиты "пару сотен россиян". Об этом заявил в четверг, 12 апреля, кандидат на должность государственного секретаря США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео на слушаниях в Сенате, передает Радио Свобода.

При этом Помпео не сообщил никаких подробностей и не привел источники своей информации. Он лишь сказал, что это произошло несколько недель назад.

"Вполне вероятно, он имел в виду бой 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, когда сотни наемников, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада, атаковали позиции курдов - союзников США. Американская авиация нанесла удар по наступающим, нанеся им большие потери", - пишет издание.

Напомним, ранее в МИД РФ подтвердили, что в результате ударов сил международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Сирии погибли граждане России.

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Источник: korrespondent.net

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