Дело Майдана: экс-замглавы Апелляционного суда Киева объявили подозрение

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда г. Киева и двум судьям этого суда. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечено, что подозрение судьям касается дела о противоправных действиях правоохранителей в отношении участников мирных акций протеста в январе - феврале 2014 года.

"Так, 11.04.2018 сообщено о подозрении одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда г. Киева и двум судьям этого суда в постановлении 06.02.2014 в составе коллегии судей заведомо неправосудного решения об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставление в силе незаконного постановления судьи местного суда о применении к заведомо невиновному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ГПУ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о пострадавшем активисте Евромайдана, которого правоохранители незаконно задержали 24.01.2014 на бульваре Леси Украинки в Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

"Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется также и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда", - доложили в Генпрокуратуре.

Там также добавили, что досудебное расследование продолжается, сейчас решается вопрос и собираются доказательства привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева 28 марта в рамках "дела Майдана" позволил Генпрокуратуре заочное расследование в отношении бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка.

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Источник: korrespondent.net