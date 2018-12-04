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12. 04. 2018

Швеция предложила отправить в Сирии миссию по разоружению

Швеция предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению, которая будет состоять из высокопоставленных лиц. Соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН был представлен в четверг, 12 апреля, сообщает Reuters.

"Эта миссия должна будет раз и навсегда разобраться со всеми нерешенными вопросами использования химического оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнут работу в Сирии 14 апреля, когда они прибудут туда для расследования химической атаки в городе Дума.

Напомним, решение об отправке экспертов ОЗХО в сирийскую Думу было принято 10 апреля.

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Источник: korrespondent.net

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