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12. 04. 2018

США обязаны помочь Украине защитить суверенитет - глава ЦРУ

Соединенные Штаты Америки обязаны помочь Украине защитить свой суверенитет. Об этом заявил на заседании международного комитета сената в четверг, 12 апреля, кандидат на пост госсекретаря США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео, передает CNN.

Он рассказал, что поддерживает продолжение предоставления Украине летального оружия, чтобы украинцы могли себя защитить.

А на вопрос: "Вы обещаете, что США за время вашего пребывания на посту госсекретаря никогда не признают аннексию Крыма?", Помпео ответил: "Да, сенатор, я буду бороться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но да, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым".

Кроме того, он согласился с тем, что санкции, наложенные на Россию из-за ее агрессии в Украине, должны оставаться в силе до тех пор, пока РФ не выполнит положения Минских договоренностей и прекратит свою агрессию.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил в письменных показаниях Конгрессу, что время мягкой политики США в отношении России прошло.

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Источник: korrespondent.net

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