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13. 04. 2018

Трамп еще не принял решения по Сирии – Белый дом


Президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером", – сказал она.

Советник Асада заявила, что Дамаск не боится войны

Напомним, ранееТрамп сообщил, что военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия может произойти скоро или не так скоро.

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Источник: korrespondent.net

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