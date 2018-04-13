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13. 04. 2018

Эксперты ОЗХО приступят к работе в Сирии 14 апреля


Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) находятся на пути в Сирию. Их работа там начнется в субботу, 14 апреля, сообщили в организации.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари говорил, что две группы инспекторов ОЗХО должны прибыть в республику в четверг и пятницу для расследования предполагаемой химической атаки в Думе.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в сирийском городе Дума 43 человека погибли и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

В МИД РФ заявили, что российские специалисты не обнаружили в Думе следов применения химоружия. В то же время в США и ЕС считают, что в городе имело место применение химического оружия. Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

Химатака в Сирии: Трамп рассказал, когда ударит в ответ

В свою очередь в России пообещали США жесткий ответ на военные действия против президента Сирии Башара Асада.

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Источник: korrespondent.net

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