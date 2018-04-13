В Пакистане застрелили беременную певицу

В Пакистане певицу Самину Самун (Синдху) застрелили во время концерта за отказ исполнить танец. Видео происшествия опубликовало издание The Independent.
Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана, провинция Синд. Беременная 24-летняя Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.
По словам очевидцев, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя.
Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец, и мужчина выстрелил в нее.
Убийца артистки задержан полицией.
Названа причина убийства певицы с американского шоу
Напомним, в 2016 году в США певицу Кристину Гримми застрелили во время автограф-сессии.
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Источник: korrespondent.net