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13. 04. 2018

В Пакистане застрелили беременную певицу

 
В Пакистане певицу Самину Самун (Синдху) застрелили во время концерта за отказ исполнить танец. Видео происшествия опубликовало издание The Independent. 
 
Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана, провинция Синд. Беременная 24-летняя Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.
 
По словам очевидцев, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя. 
 
Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец, и мужчина выстрелил в нее. 
 
Убийца артистки задержан полицией.
 


Названа причина убийства певицы с американского шоу
 
Напомним, в 2016 году в США певицу Кристину Гримми застрелили во время автограф-сессии.

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Источник: korrespondent.net

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