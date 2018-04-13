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13. 04. 2018

Совбез ООН соберется на заседание по Сирии


Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России при ООН.

Ранее проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации запросила Россия.

"Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке". В 10 утра", – сообщили в постпредстве.

12 апреля Совбез ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий.

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Напомним, 10 апреля Совет Безопасности ООН не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. 

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Источник: korrespondent.net

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