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13. 04. 2018

Великобритания направила к Сирии самолет управления нанесением ударов

 
Великобритания отправила в Восточное Средиземноморье самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 (ASTOR). Он вылетел с авиабазы Уоддингтон в четверг, 12 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.
 
Вечером 12 апреля разведчик с бортовым номером ZJ690 был зафиксирован к востоку от греческого острова Крит. Пока не известно, приземлится ли он на британской авиабазе Акротири на Кипре или полетит к берегам Сирии.
 
Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Великобритании в случае начала силовой операции в Сирии будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. При необходимости к атаке подключится эсминец Королевского флота типа 45 HMS Duncan.

ВВС Британии готовы нанести удар по Сирии − СМИ
 
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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