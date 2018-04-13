13 апреля 2018, пятница, 07:27
+16°C
Завтра +17°C
+16°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,53
13. 04. 2018

Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению – СМИ

 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранения политической системы КНДР. Об этом сообщает Tokyo Shimbun со ссылкой на источники. 
 
По информации газеты, Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине в частности отметил, что "если США отреагируют честным образом, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США". 
 
В качестве условий для осуществления этого процесса лидер КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны. Ким Чен Ын также заявил, что Северной Корее не нужно ядерное оружием, если "США прекратят свою враждебную политику по отношению к ней".

Южная Корея заявила о ценном обещании Ким Чен Ына
 
Ранее сообщалось, что представители США и КНДР проводят секретные переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.