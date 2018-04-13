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13. 04. 2018

Самая большая акула в мире плавала вместе с людьми

 
У побережья мексиканского штата Южная Калифорния на видео сняли людей, плавающих с огромной китовой акулой, передает РИА Новости.
 
Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.
 
На записи видны трое человек, плавающих около акулы. Затем к ним присоединился еще пловец.
 
Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста.
 
"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", – рассказал Суарес.
 
 
Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире, их длина может достигать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.
 
СМИ показали редкие фото с гигантской акулой
 
Напомним, ранее в Сети появилось видео с черепахой и акулами, пытавшимися ее съесть.

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Источник: korrespondent.net

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