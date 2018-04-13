Самая большая акула в мире плавала вместе с людьми

У побережья мексиканского штата Южная Калифорния на видео сняли людей, плавающих с огромной китовой акулой, передает РИА Новости.

Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.

На записи видны трое человек, плавающих около акулы. Затем к ним присоединился еще пловец.

Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста.

"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", – рассказал Суарес.

Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире, их длина может достигать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.

СМИ показали редкие фото с гигантской акулой

Напомним, ранее в Сети появилось видео с черепахой и акулами, пытавшимися ее съесть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net