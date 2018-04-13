Трамп поручил рассмотреть возвращение США в Транстихоокеанское партнерство

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру и своему экономическому советнику Ларри Кадлоу оценить возможность возвращения США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), передает Reuters.

О своем решении Трамп рассказал на встрече с республиканскими сенаторами, сообщила заместитель пресс-секретаря президента Линдси Уолтерс.

"Президент не раз говорил, что он открыт для подписания сделки с более выгодными условиями", – сказала она.

Напомним, в 2017 году Трамп объявил об отказе США участвовать в Транстихоокеанском партнерстве, так как оно, по его мнению, плохо учитывает американские интересы и не соответствует политике "Америка прежде всего".

Вместо участия в ТТП США взяли курс на двусторонние договоры с каждой из стран-участниц партнерства.

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После этого все 11 стран-участниц ТТП подписали новое соглашение, нацеленное на создание одной из крупнейших зон свободной торговли. Для завершения переговоров участникам пришлось отказаться от ряда более жестких норм по защите интеллектуальной собственности, на которых ранее настаивали США.

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Источник: korrespondent.net