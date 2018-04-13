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13. 04. 2018

В Торонто на прохожих напали с ножами, есть пострадавшие

В Торонто неизвестные, вооруженные ножами, напали на двух прохожих в центре города. Как сообщает CTV, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из мужчин диагностированы ранения спины, у второго - несколько порезов грудной клетки.

Полиция устанавливает приметы преступников и пытается выяснить мотив их поступков. В розыск объявлены мужчины в возрасте около 20 лет, их число устанавливается.

Ранее в Судане неизвестный мужчина напал с ножом на мечеть. В результате инцидента жертвами стали три человека, еще несколько получили ранения

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Источник: korrespondent.net

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