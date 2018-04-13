Авиакомпании прекратили полеты над Сирией

Крупнейшие авиакомпании изменили свои маршруты на фоне информации о возможном ударе США по Сирии, сообщает The New York Times.

По данным источника, изменения затронули маршруты Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines и другие.

Сотрудник Eurocontrol (диспетчерские функции в ЕС) заявил, что предостережение избегать полетов над Сирией рекомендательное, а не обязательное к выполнению. По его словам, ситуация не уникальна: когда корабли ВМС РФ запускали ракеты по Сирии из Каспийского моря, также было предостережение от Eurocontrol.

Несмотря на это, многие компании предпочли не рисковать и сейчас избегают сирийского воздушного пространства, свидетельствуют данные сервисы Flightradar24.com.

Накануне Британия закрыла на месяц "воздух" над частью акватории Средиземного моря рядом со своей авиабазой Акротири на Кипре.

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Источник: korrespondent.net