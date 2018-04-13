В Индии сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. Непогода нанесла ущерб двум четырехметровым каменным столбам, сообщает ТСН.

Cмотрите фотогалерею: В Индии ветер повредил минареты на Тадж-Махале

Части исторического памятника завалились прямо на землю. Главные минареты, которые окружают основной комплекс мавзолея, удар стихии выдержали.

По данным СМИ, жертв и пострадавших нет, ворота уже начали восстанавливать.

Ранее стало известно, что с 1 апреля ограничат посещение гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки.

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Источник: korrespondent.net