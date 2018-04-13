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13. 04. 2018

В России совершено нападение на главного редактора крупной газеты

На главного редактора издаваемой в российском городе Екатеринбург Областной газеты Дмитрия Полянина в четверг, 12 апреля, совершили нападение. Об этом сообщается на сайте газеты.

По словам Полянина, инцидент произошел у подъезда его дома.

"Били сзади арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", - рассказал он.

В издании нападение связывают с профессиональной деятельностью Полянина.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, Следственный комитет РФ ведет проверку.

Ранее в Овидиополе Одесской области трое мужчин напали и избили главного редактора Надднестрянской правды Романа Варшанидзе.

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Источник: korrespondent.net

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